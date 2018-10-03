هدف مباراة ليفربول ونابولي.. الفريق الإيطالي يتقدم مع نهاية اللقاء (فيديو)

تمكن أنسيني مهاجم نابولي الإيطالي من إحراز هدف التقدم لصالح فريقه في شباك ليفربول مع حلول الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وقابل أنسيني عرضية زميله مستغلًا تأخر دفاع ليفربول وأودع الكرة في المرمى.

دوري ابطال اوروبا | نابولي 1 × 0 ليفربول | هدف قااااااااااااتل نابولي عن طريق انسيني ???????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/9wm5k2SWTI — TOOOOT (@ttt12hd) ٣ أكتوبر ٢٠١٨

وكان ليفربول، وصيف بطل النسخة الأخيرة، استهل حملته هذا الموسم بفوز قاتل على باريس سان جيرمان 3-2 . وهو يسعى لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم، على الرغم من سقوطه أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 1-2 وخروجه من الدور الثالث، ثم فقدانه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله مع الفريق نفسه بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة، بواسطة المهاجم دانيال ستوريدج العائد إلى التوهج من جديد بعد معاناة طويلة مع الإصابات.