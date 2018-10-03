القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينتظر الجمهور لقاءً ناريًّا، مساء اليوم الأربعاء، عندما يحل فريق ليفربول ضيفًا على نابولي الإيطالي في قمّة مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول، وصيف بطل النسخة الأخيرة، استهل حملته هذا الموسم بفوز قاتل على باريس سان جيرمان 3-2 . وهو يسعى لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم، على الرغم من سقوطه أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية 1-2 وخروجه من الدور الثالث، ثم فقدانه صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بتعادله مع الفريق نفسه بهدف لمثله في الدقائق الأخيرة، بواسطة المهاجم دانيال ستوريدج العائد إلى التوهج من جديد بعد معاناة طويلة مع الإصابات.

ولن تكون مهمة ليفربول سهلة أمام نابولي الذي يسعى إلى مصالحة جماهيره عقب خسارته أمام مضيفه يوفنتوس 1-3 في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث من أجل الإبقاء على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة، خصوصًا أنه أهدر نقطتين ثمينتين في الجولة الأولى أمام مضيفه ريد ستار بلغراد الصربي الذي يواجه في المرحلة نفسها مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات، وتبث على قناة beIN SPORTS HD5 مباشرة بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.