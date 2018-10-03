أهداف مباراة إنتر ميلان وإيندهوفن.. (1/2) للفريق الإيطالي (فيديو)

تقدم بابلو روساريو مهاجم إيندهوفن الهولندي بهدف لصالح فريقه في شباك إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وسدد روساريو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس الإنتر في التعامل معها.

وقبل نهاية الشوط الأول تعادل نايغولان للإنتر من تسديدة قوية هو الآخر.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم إيكاردي للإنتر من انفراد تام بالمرمى.

ويسعى إيندهوفن لتعويض خسارته أمام نادي برشلونة الإسباني في الجولة الأولى على ملعب كامب نو بأربعة أهداف نظيفة.

ويدخل إنتر تلك المواجهة منتشيًا بانتصاره الرائع والمثير على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب جيوسيبي مياتزا.