إنتر ميلان يدخل المربع الذهبي للدوري الإيطالي بفوز على كالياري 

دخل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، المربع الذهبي للموسم الحالي للدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه كالياري بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 21 نقطة.

ودخل الإنتر اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ونجح في إحراز التقدم عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

الدوري الايطالي | انتر ميلان 1 × 0 كالياري | هدف كالياري الملغى HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ClD8CW2li3 — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وفشلت جميع محاولات كالياري في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه الإنتر عن مضاعفة النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، كثف لاعبو كالياري من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

الدوري الايطالي | انتر ميلان 2 × 0 كالياري | هدف الثاني انتر ميلان HD هدف جميل ???????????????????? via : @if24hd_ pic.twitter.com/5S1k3DzMU1 — انا موت (@OOQQ8808) September 29, 2018

وجاءت الدقيقة 89 لتشهد معها الهدف الثاني للإنتر عبر ماتيو بوليتانو، لتضيع معها أحلام كالياري في الحصول على نقطة.