إنتر ميلان يدخل المربع الذهبي للدوري الإيطالي بفوز على كالياري 

إنتر ميلان يدخل المربع الذهبي للدوري الإيطالي بفوز على كالياري 

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

دخل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، المربع الذهبي للموسم الحالي للدوري الإيطالي، وتغلب على ضيفه كالياري بهدفين دون ردٍ ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، ويتصدر يوفينتوس الترتيب برصيد 21 نقطة.

ودخل الإنتر اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ونجح في إحراز التقدم عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفشلت جميع محاولات كالياري في إدراك التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه الإنتر عن مضاعفة النتيجة خلال شوط المباراة الثاني، كثف لاعبو كالياري من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

وجاءت الدقيقة 89 لتشهد معها الهدف الثاني للإنتر عبر ماتيو بوليتانو، لتضيع معها أحلام كالياري في الحصول على نقطة.

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