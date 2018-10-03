مباراة ليفربول ونابولي.. كيف يدور صراع كلوب وأنشيلوتي وهل يعود بريق محمد صلاح في إيطاليا؟

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب “سان باولو” في إيطاليا لمتابعة المواجهة المثيرة التي تجمع بين نابولي الإيطالي وضيفه ليفربول الإنجليزي في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

فاز ليفربول بصعوبة في مواجهته الأولى على أرضه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2 بينما تعادل نابولي خارج دياره أمام سرفينا زفيزدا الصربي.

ويبدو أن هناك صدامًا مثيرًا بين المدرب القدير الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، والألماني الموهوب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول.. وهو ما تستعرض ملامحه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سان باولو في إيطاليا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

سرعات نابولي

يراهن أنشيلوتي في تشكيلة نابولي على عامل السرعات التي تجعله يلعب بمرونة تكتيكية بين طريقتي 4-3-3 و4-4-2 ويستفيد من توظيف أغلب لاعبي الفريق في خط الهجوم.

ويعول أنشيلوتي على المثلث الأمامي الذي يضم لورينزو إنسيني وخوسيه كاييخون ودرايس ميرتينيز بجانب ثنائي الوسط الذين يملكان النزعة الهجومية مارك هامسيك وبيوتر زيلينسكي.

ويعتمد أنشيلوتي على السرعات في الخط الهجومي في نقل وبناء وتنفيذ الهجمات ما يجعل نابولي منافسًا صعبًا، خاصة على أرضه.

أسلحة كلوب

يسعى ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل والهزيمة أمام تشيلسي في الدوري وكأس الرابطة الإنجليزية.

ويدرك الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مدى صعوبة المباراة؛ لأن جماهير نابولي المتحمسة وسرعات وقدرات لاعبي نابولي مع مدربهم أنشيلوتي وتعادلهم في أول مباراة ستجعلهم في أقصى حالات التركيز لحسم الفوز.

ويعتمد كلوب كالعادة على مثلث الهجوم الذي تراجع بعض الشيء هذا الموسم بوجود السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح مع دور ثنائي الوسط جيمس ميلنر ونابي كيتا أو جورجينهو فاينالدوم وخلفهم القائد جوردان هندرسون.

بريق صلاح المفقود

من المؤكد أن الأنظار ستتجه نحو النجم المصري محمد صلاح الباحث عن استعادة بريقه مع ليفربول أمام نابولي وفي بلاد الطليان التي تألق فيها بقميصي فيورنتينا وروما.

ويأمل صلاح أن يعود لتسجيل الأهداف وهز الشباك والتألق، خاصة أنه لم يكن في أفضل حالاته في مباراة باريس سان جيرمان الماضية، كما أنه يعاني منذ فترة من تراجع كبير في مستواه.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرليج البلجيكي الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن محمد صلاح من النجوم الكبار حاليًا في العالم والجميع يتابعه وينتظر منه التألق.

وأوضح أن الضغوط التي يتعرض لها صلاح يجب أن تكون حافزًا؛ لاستعادة تألقه سريعًا والتركيز لهز الشباك ومنح فريقه استفادة فنية أكبر، خاصة أنه النجم الأبرز في تشكيلة ليفربول.

كاييخون الورقة الرابحة

يعتمد نابولي على الجناح الإسباني الخطير خوسيه كاييخون الذي يجيد تمامًا اللعب في الجبهة اليمنى باقتدار ويتميز بسرعاته وأدائه القوي.

وأجاد نابولي تطوير أداء كاييخون بعد انضمامه من ريال مدريد قبل سنوات سواء مع رافايل بينتيز أو ماوريسيو ساري مدربي نابولي السابقين.