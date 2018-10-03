قبل مباراة ليفربول ونابولي.. محمد صلاح يحظى بنصائح ودعم كلوب وفاينالدوم قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

تحدَّث المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مع الفرعون المصري محمد صلاح بهدف طمأنة اللاعب قبل المواجهة المرتقبة، مساء اليوم الأربعاء، أمام نابولي الإيطالي في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الفترة الأخيرة غياب النجم الدولي المصري عن التسجيل برفقة الفريق الإنجليزي، بل وأظهرت بعض اللقطات غضب اللاعب لاستبداله أثناء المباريات مثل المباراة الافتتاحية للريدز في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مباراة تشيلسي الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث المدير الفني الألماني عن الحوار الذي دار بينه وبين الفرعون المصري قائلًا: “أخبرته بأنه يتوجب عليه الهدوء، ولا يحاول جاهدًا التصحيح من أدائه، هذا أمر طبيعي وسوف يتغيَّر بصورة تلقائيّة”.

وأردف مدرب بروسيا دورتموند السابق موجّهًا حديثه لصلاح: “كن هادئًا، ومسترخيًا تمامًا، لأنه لا توجد حالة لشيء آخر، الجودة والإمكانيات متوافرة عند اللاعب لذا فكل شيء على ما يرام”.

واستطرد: “إذا كنت تلعب رياضة التنس وضربتك الأمامية ناجحة، ستفكر كثيرًا حين لا تنجح في اليوم التالي وتقول ما هذا؟ هذا ما تبدو عليه الرياضة بوجه عام، الأمر كله يتعلق بالثقة”.

وأضاف: “أداء صلاح كان جيدًا، مباراته الأخيرة أمام تشيلسي كانت جيدة للغاية، كان يتواجد في أماكن مؤثرة ولكن الأمور لم تكن موفقة بالنسبة له خلال فرصتين، الأمر يحدث، إذ أهدر صلاح فرصًا مماثلة خلال العام الماضي”.

وتابع: “في حالة عدم تسجيلك لعشرة أهداف في أول سبع مباريات لك، سوف يتساءل الجميع هل يمكنك تكرار أرقامك مجددًا، الأمر لا يبدو مثيرًا، إذ إن إيان راش لم يسجل 40 هدفًا خلال 10 مواسم، موسم تلو الآخر، الأمور لا تسير بهذا الشكل”.

الدعم الذي يلقاه الفرعون المصري في فريق ليفربول لا يقتصر فقط على مدربه الألماني بل أن جميع رفقاء صلاح بالفريق يدعمونه عبر تصريحاتهم، إذ صرح النجم الهولندي جيورجينهو فاينالدوم، لاعب وسط فريق ليفربول، بأن صلاح لا يخشى اللعب تحت الضغط.

وتحدث فاينالدوم عن الحديث الذي دار بينه وبين صلاح قائلًا: “أخبرته بتوقعي لتسجيله أكثر من هاتريك خلال أحداث الموسم الجاري، فالموسم السابق لم يسجل سوى هاتريك وحيد، الجماهير تنظر إلى صلاح على أنه في موقف صعب نظرًا لعدم تسجيله أهدافًا في الفترة الحالية، أنا لا أنظر إلى الأمر كذلك، إذ إن محمد صلاح يعمل جاهدًا، ولا يزال يخلق الفرص”.

وأكمل: “تحدثت مع صلاح وقلت: أنت لاعب عظيم تنتمى لطراز فريد من اللاعبين، إذ كنت تبدو مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فهما يسجلان العديد من الهاتريكات، لذا يتوجب عليك تسجيل أكثر من هاتريك إذا كنت ترغب في مقارنتك معهما، وهو يعلم أنه يستطيع فعل ذلك”.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول الليلة مع نابولي الإيطالي في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أوروبا، ويبدو أن كلوب يعرف مدى صعوبة مهمته المنتظرة على ملعب سان باولو، حيث لعب كلوب على هذا الملعب من قبل خلال فترة قيادته لفريق بوروسيا دورتموند الألماني ولكن لم يقابل حينها المدرب العملاق كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي الإيطالي.

وحول اللقاء تحدث كلوب قائلًا: “أجريت بعض اللقاءات مع التلفزيون الإيطالي وجميعها كانت إيجابية، إذ أخبروني أن أنشيلوتي يتحدث بصورة جيدة للغاية عني وعن الفريق عمومًا، أنا أحبه جدًّا، كان لاعبًا مميزًا ومدربًا عظيمًا، ولكن كما نقول في ألمانيا، إنه -أيضًا- ثعلب ذكي”.

وأردف: “أن يقول كل هذه الأمور عنا فهذا يعد أمرًا لطيفًا ولكن الأمور أصبحت تكتيكية؛ المباراة بدأت بالفعل، أنشيلوتي يتمتع بتاريخ طويل، لكني مستعد للمعركة، يتوجب علينا أن نتخذ الخطوة التالية نحو التطور”.