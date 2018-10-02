هاتريك ديبالا يقود يوفنتوس إلى صعق يانغ بويز (فيديو)

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي فريقه إلى عبور ضيفه يانغ بويز السويسري بثلاثة أهداف دون ردٍ في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل يوفينتوس اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور لصالحه، بالإضافة إلى فارق الخبرات والإمكانيات التي تصب في صالحه، ونجح ديبالا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة.

ومع حلول الدقيقة 33 أضاف ديبالا الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج يوفينتوس متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون ردٍ.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه يانغ بويز عن تقليص النتيجة، كثف لاعبو يوفينتوس من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد معها تسجيل ديبالا الهدف الثالث له ولفريقه، قبل أن يتم طرد الغيني محمد كامارا في الدقيقة 78 ليلعب يونج بويز الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وفشلت جميع محاولات يوفينتوس في استغلال النقص العددي بصفوف المنافس وتسجيل المزيد من الأهداف، لتنتهي المواجهة بفوز فريق “السيدة العجوز” بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفينتوس إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل يانغ بويز الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفالنسيا الإسباني.

وشهدت المباراة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقه يوفينتوس بعد إيقافه لمباراة واحدة لطرده خلال لقاء فالنسيا الإسباني في الجولة الأولى للبطولة القارية.