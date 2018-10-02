أهداف مباراة يوفنتوس ويانغ بويز.. ديبالا يتقدم للسيدة العجوز بثنائية (فيديو)

تقدم باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس، بهدف في شباك يانغ بويز، خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسدد ديبالا كرة مباشرة استلمها من بونوتشي متقدمًا لليوفي.

وعزز ديبالا تقدم اليوفي في الدقيقة 33.

يوفنتوس 2 : 0 يونغ بويز ، ديبالا https://t.co/RwtF03TQGP — اهداف المباريات (@OnsidearV) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

وكان يوفنتوس قد فاز في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام فالنسيا بهدفين دون رد، في حين سقط يانع بويز أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

يذكر أن الفريقين لم يسبق لهما اللعب أمام بعضهما في أي مباراة سابقة، وتلك هي أول مباراة تجمع بين الفريقين على المستوى الأوروبي.

وسيفتقد اليوفي نجمه الأول في مباراة اليوم، البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بسبب الطرد الذي تلقاه في المباراة السابقة أمام فالنسيا.