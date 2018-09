شاهد.. اشتباك مدربي فيورنتينا وأتالانتا بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل (فيديو)

تسببت ركلة جزاء مثيرة للجدل في اشتباك غاضب بين المدربين ستيفانو بيولي، وجيان بييرو غاسبريني، عقب صفارة النهاية في فوز فيورنتينا 2/0 على أتالانتا في الدوري الإيطالي.

واندفع كييزا داخل منطقة جزاء أتالانتا، وتباطأ وراوغ رفائيل تولوي الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض.

واحتسب الحكم باولو فاليري ركلة جزاء دون الرجوع إلى تقنية VAR، ونفذها جوردان فيريتو بنجاح في الدقيقة 36، قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وبعد صفارة نهاية المباراة بدأ غاسبريني الغاضب في الصراخ نحو منافسه بيولي، وبدا أن تدافعًا وشجارًا قد وقعا بين الجانبين قبل الفصل بينهما.

وعلّق بيولي مدرب فيورنتينا على الحادثة بالقول: “تطور أداء كييزا بشكل كبير، وبالتأكيد ربما يكون قد سقط نظرًا لاحتكاك بدني، لكنه لن يسقط على الأرض إثر لمسة خفيفة”.

After the game against Fiorentina, Asamoah called out Chiesa for his cheating antics (diving etc…). He was attacked by Juve fans because he’s an Inter player now & it is out of line for him to call Chiesa out like that.

Today, Chiesa cheated again and won Fiorentina a penalty. pic.twitter.com/Jn5ZM0fbf1

