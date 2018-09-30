فيورنتينا يهزم أتالانتا ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي

استعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات، بعدما تغلب 2/0 على أتالانتا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وخسر فيورنتينا 1/2 أمام إنتر ميلان في الجولة الماضية، ليستعيد توازنه سريعًا بالفوز على أتالانتا.

وافتتح جوردان فيريتو، التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، في حين أضاف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد أتالانتا، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند 6 نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتًا.

وفي باقي مباريات المرحلة اليوم الأحد فاز بولونيا على ضيفه أودينيزي 2/1، كما تغلب جنوة على مضيفه فروسينوني بالنتيجة ذاتها، وتورينو على مضيفه كييفو 1/0.