مباراة يوفنتوس ضد نابولي.. 5 أمور ترسم ملامح موقعة الكالتشيو بين آليغري وأنشيلوتي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية المواجهة المثيرة التي تجمع بين يوفنتوس وضيفه نابولي، مساء السبت، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري الإيطالي.

وتتسم دائمًا مباريات يوفنتوس ونابولي بالإثارة والندية، وخاصة مع وجود تغييرات واضحة في الموسم الحالي بالنسبة للفريقين الكبيرين.

تقام المباراة في 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي، أبرز ملامح مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي:

صراع أنشيلوتي وأليغري

تشهد المباراة مواجهة مثيرة خارج الخطوط بين الثنائي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي وماسيمو آليغري مدرب يوفنتوس.

وواجه أنشيلوتي فريق يوفنتوس في 26 مباراة سابقة، فاز في 6 مباريات فقط وخسر 8 مرات وتعادل 12 مرة، بينما لعب آليغري ضد نابولي 24 مرة، فاز في 9 لقاءات وخسر 7 مباريات وتعادل 8 مرات.

وواجه أنشيلوتي نظيره آليغري في 4 مواجهات سابقة، فاز عليه مرة حين كان كارلو مدربًا للميلان وآليغري مع كالياري قبل 9 أعوام، وتعادلا مرة أخرى بنفس الفريقين، كما تعادلا في نصف نهائي دوري الأبطال العام 2015 حين كان كارلو مدربًا لريال مدريد الإسباني وآليغري مع يوفنتوس وفاز آليغري بنتيجة 2/1.

ترتيب الفريقين

يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بعلامة كاملة للسيدة العجوز، وسجل الفريق 13 هدفًا واستقبل 4 أهداف فقط.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، وسجل الفريق 12 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

دويتو رونالدو وديبالا

يبحث يوفنتوس عن تعزيز ومواصلة انتصاراته، خاصة بعدما ظهرت ملامح دويتو مميز بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا أثمر عن الفوز في المباراة الماضية ضد بولونيا.

ويعتمد المدرب آليغري على هذا الدويتو في خط الهجوم مع 5 لاعبين في خط الوسط هم: خوان كوادرادو في الجانب الأيمن وجواو كانسيلو في الجانب الأيسر، والثلاثي في عمق الملعب ميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي ورودريغو بينتاكور.

ويراهن آليغري على صلابة دفاع اليوفي، مع المثلث أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني مع الحارس تشيزيني.

أوراق نابولي

يراهن نابولي على طريقة 4-4-2 التي يلعب بها المدير الفني كارلو أنشيلوتي، ويعتمد الفريق على الثنائي الهجومي آركادوسيز ميليك أو درايس ميرتينيز ولورينزو إينسيني، مع وجود الجناحين خوسيه كاييخون وبيوتر زيلينسكي.

ويعتمد أنشيلوتي على ضغط ثنائي الوسط آلان ومارك هامشيك، مع رباعي الدفاع: كاليدو كوليبالي وماكسيموفتش والسيد هاساي وماريو رول مع الحارس دافيد أوسبينا.

معركة الأطراف

تبدو هناك مواجهة مثيرة في صراع الأطراف الذي سيحسم كثيرًا من ملامح المواجهة بين الفريقين الكبيرين.

يعتمد يوفنتوس على انطلاقات الكولومبي خوان كوادرادو يمينًا وجواو كانسيلو يسارًا، بينما تبدو أطراف نابولي مميزة مع وجود الجناح المميز خوسيه كاييخون، وفي اليسار الدينامو البولندي بيوتر زيلينسكي.

وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية في قناة أون سبورت، لشبكة “إرم نيوز”، أن مباراة يوفنتوس ونابولي ستكون مميزة؛ لأن نابولي يلعب بطريقة هجومية في مواجهة دفاعات يوفنتوس الصلبة، وأيضًا قدرات هجومه مع رونالدو وديبالا.

وأضاف: ” أتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على سلاسة لعب كاييخون وإنيسيني وميرتينز في خط الهجوم، وتفاهمهم المميز لإزعاج يوفنتوس الذي يعول على رونالدو وديبالا”.