مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت‎

يستعد عشاق كرة القدم ليوم حافل بالمباريات في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية، اليوم السبت.

وتقام مباريات في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي والسعودي، إلى جانب 3 مباريات في البطولة العربية للأندية.

وفي البطولة العربية يلعب الهلال السعودي مع الشباب العُماني ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من المسابقة.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

ولحساب الدور ذاته يلعب النصر السعودي مع الجزيرة الإماراتي الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

كما يلعب الرجاء المغربي مع السلام زغرتا الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة، وتبث على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري الإنجليزي

في الدوري الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ويستهام لحساب الجولة السابعة من المسابقة.

وتقام المباراة الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

ويستضيف آرسنال منافسه واتفورد الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناةbeIN SPORTS HD 2.

وفي التوقيت ذاته يلعب مانشستر سيتي أمام برايتون وتبث على قناة beIN SPORTS HD 1.

ويرحل توتنهام لمواجهة هيديرسفيلد تاون وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 8.

وتختتم مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي بمواجهة القمة بين ليفربول وتشيلسي الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 2.

إلى الدوري الإسباني، حيث يلعب فالنسيا على ملعب أنويتا مع ريال سوسيداد الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناةbeIN SPORTS HD 3.

في حين يلاقي برشلونة منافسه أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو الساعة 17:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويستضيف ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على قناةbeIN SPORTS HD 3.

وفي الدوري الإيطالي يلعب روما مع جاره لاتسيو الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

وفي مباراة القمة يلعب يوفنتوس ونابولي الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويلعب إنتر ميلان أمام كالياري الساعة 21:00، وتبث على قناة beIN SPORTS HD 4.

وفي أبرز مباريات الدوري الألماني يلعب باير ليفركوزن مع بروسيا دورتموند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 5.

أما الدوري الفرنسي يلعب باريس سان جيرمان مع نيس الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 6.

إلى الدوري السعودي يلعب الأهلي مع الباطن الساعة 20:35 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناة KSA Sports HD1، وDawri Plus 1 HD.