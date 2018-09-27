رونالدو أكثر رياضي في العالم جنيًا للأرباح من إنستغرام

حافظ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على صدارة الرياضيين الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم من جني أرباح من تعليقاته على حسابه في “إنستغرام” حيث يحصل على ما يقرب من 641 ألف يورو مع كل تعليق ينشره على حسابه.

ويتفوق الهداف البرتغالي على نيمار 513 ألف يورو وليونيل ميسي 427 ألف يورو وفقًا لأحدث تقرير لمجلة “فوربس” المعنية بالمال والاقتصاد.

ويحتل رونالدو البالغ عمره 33 عامًا المركز الثالث في المشاهير الذين يجنون أرباحًا من تعليقاتهم على إنستغرام بعد المطربة سيلينا غوميز التي تحصل على نحو 684 ألف يورو لكل تعليق بفضل متابعيها البالغ عددهم 143 مليونًا.

وتتصدر المشاهير الأكثر جنيًا للمال من تعليقاتهم على إنستغرام نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر البالغ عمرها 21 عامًا وتحصل على 850 ألف يورو من كل تعليق.

وفي باقي الترتيب تأتي كيم كارديشيان (616 ألف يورو لكل تعليق) وبيونسيه 598 ألف يورو ويليها دواين جونسون بـ 556 ألف يورو.

وفي عالم كرة القدم يحصل ديفيد بيكهام على 257 ألف يورو وغاريث بيل على 158 ألف يورو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش على 150 ألف يورو ثم لويس سواريز على 128 ألف يورو.