رسميًا.. إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، (يويفا)، رسميًا، إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، مباراة واحدة، بعد طرده في مباراة فريقه أمام فالنسيا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأشهر الحكم الألماني فيليكس بريتش البطاقة الحمراء مباشرة في وجه رونالدو في الدقيقة 29، بعد مناوشة مع جيسون موريلو مدافع فالنسيا.

وبذلك يغيب رونالدو (33 عامًا) عن مباراة يوفنتوس عندما يستقبل يونغ بويز السويسري في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وسيكون رونالدو جاهزًا للحاق بمباراة يوفنتوس عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد، الفريق القديم لرونالدو.

وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي قادمًا من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو، لكنه طُرد في أول مباراة للفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/2019، وكان ذلك في أول عودة لرونالدو إلى الملاعب الإسانية من مغادرة ريال مدريد.