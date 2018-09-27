توتي يكشف أكبر إهانة تعرض لها في مسيرته الكروية

كشف النجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي، الذي لم يلعب إلا لنادي روما، عن أكبر إهانة تعرض لها في مسيرته الكروية التي امتدت لـ 25 موسمًا في الفريق الأول لروما.

وترتبط الحادثة بالمدرب لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لروما، والحالي لإنتر ميلان.

ونشر موقع “كالتشيو ميركاتو”، جزءًا من كتاب السيرة الذاتية لتوتي، الذي صدر أمس، ويسرد فيه النجم الكبير تفاصيل خلافه مع سباليتي، حيث قال سباليتي لتوتي: “كفى، لا فائدة من الاستمرار، أنت لا تفهم، أنت ارتكبت خطأ وعليك الذهاب إلى المنزل”.

واعتبر توتي أن هذا كان أكثر عقاب مهين تعرض له، وشعر بالصدمة بعدما وجه له سباليتي هذا الحديث، حيث رد توتي على مدربه قائلًا: “حسنًا، أقبل العقوبة، دعنا نرى من سيدفع الثمن”.

وقال سباليتي: “هل تهددني؟”، ليرد توتي: “تعرف أنني أمتلك دعمًا من الناس، لم يكن لدي سوى كلمات لطيفة لك، لكن أنت تريد طردي بعيدًا، تحمل مسؤولياتك”.

ورد سباليتي: “أنت مثل الآخرين، عليك أن تنسى الأوقات التي كنت فيها محصنًا من الاستبدال”.

واختتم توتي، موجهًا حديثه لمدربه السابق: “جبان، الآن، أنت لست بحاجة إليّ بعد الآن، أنت جئت إلى هنا من أجل مهمة، أكملها”.

واعتزل توتي، البالغ من العمر 42 عامًا، كرة القدم بنهاية الموسم 2016/2017، عقب مسيرة حافلة مع نادي روما.

ومع روما كان توتي مع الفريق عندما أحرز لقبًا في الدوري الإيطالي موسم 2000/2001، إضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا، ولقبيْن في السوبر الإيطالي، وأحرز لقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2006/2007 برصيد 26 هدفًا.

وسجل توتي 307 أهداف، وصنع 128 في 785 مباراة، جميعها مع روما الإيطالي، كما سجل 9 أهداف مع المنتخب الإيطالي، وكان معه في تتويجه بكأس العالم 2006 في ألمانيا