تلقى عرضًا أستراليًا.. هل يعود فرانشيسكو توتي من الاعتزال؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن المهاجم الإيطالي المعتزل فرانشيسكو توتي قد يكون على موعد مع عودة تاريخية إلى عالم كرة القدم عبر بوابةٍ نادٍ أسترالي.

واعتزل توتي، البالغ من العمر 41 عامًا، كرة القدم بنهاية الموسم 2016/2017، عقب مسيرة حافلة مع نادي روما.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن نادي “أبيا ليشاردت” الأسترالي الهاوي قدّم عرضًا بالفعل لتوتي للانضمام إليه، ويرغب بشدة في استغلال علاقاته لتطوير الفريق وبناء شيء خاص.

ويرتبط نادي أبيا ليشاردت مع أكاديمية ASR لكرة القدم في سيدني، إحدى الأكاديميات التابعة لنادي روما الإيطالي.

ونقلت الصحيفة عن ممثل الأكاديمية قوله:”تم تقديم عرض لتوتي، والآن ننتظر لنرى ما إذا كان سيتم قبوله، لقد أخذ النادي زمام المبادرة، ونأمل أن نتمكن من بناء شيء بفعل هذه العلاقة”.

وأضاف:”يحاول النادي تحقيق شيء مميز، فقد سبق أن حصلنا على جوسيبي جيانيني”.

وسجل توتي 307 هدفًا، وصنع 128 في 785 مباراة، جميعها مع روما الإيطالي، كما سجل 9 أهداف مع المنتخب الإيطالي، وكان معه في تتويجه بكأس العالم 2006 في ألمانيا.

ومع روما كان توتي مع الفريق عندما أحرز لقبًا في الدوري الإيطالي موسم 2000/2001، إضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا، ولقبيْن في السوبر الإيطالي، وأحرز لقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2006/2007 برصيد 26 هدفًا.