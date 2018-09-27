سيسك فابريغاس يرفض تجديد عقده مع تشيلسي

ذكرت تقارير صحفيّة إسبانية، اليوم الخميس، أن سيسك فابريغاس لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي يرفض تجديد عقده مع النادي اللندني.

وينتهي عقد فابريغاس مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للفريق العام 2014، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فابريغاس، البالغ من العمر 31 عامًا، لن يجدد عقده مع تشيلسي.

ويمكن لفابريغاس التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، والرحيل بنهاية الموسم مجانًا، أو الرحيل بموافقة تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وربطت تقارير سابقة اللاعب الإسباني بنادي ميلان.

وشارك فابريغاس في 3 مباريات فقط مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الجديد، الإيطالي ماوريسيو ساري، بمعدل 175دقيقة، من أصل 9 مباريات لعبها تشيلسي، وهو ما لا يرضي اللاعب السابق لبرشلونة وآرسنال.

وشارك فابريغاس مع تشيلسي في 185 مباراة، وسجل له 21 هدفًا وصنع 55، علمًا أنه لعب لآرسنال وشارك معه 306 مباريات.