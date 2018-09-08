لاعب وسط نادي تشيلسي على رادار ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، أن ميلان يريد التعاقد مع الإسباني سيسك فابريغاس، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضحت صحيفة “كوريري ديللو سبورت” أن ميلان يستعد لتقديم عرض لنادي تشيلسي للحصول على فابريغاس، حيث ينتهي عقد اللاعب الإسباني مع البلوز في ختام الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل فابريغاس مع تشيلسي، إذ إن اللاعب الإسباني لا يشارك باستمرار مع المدرب الجديد لتشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأشارت “كوريري ديللو سبورت” إلى أن انضمام الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإيطالي جورجينيو إلى وسط ملعب تشيلسي، مع وجود الفرنسي نغولو كانتي، سيعّقد مهمة فابريغاس في إيجاد مكان أساسي في تشكيلة ساري، مع بلوغه 31 عامًا.

وانضم فابريغاس إلى تشيلسي صيف العام 2014 قادمًا من برشلونة الإسباني، وشارك مع البلوز في 183 مباراة، وسجل له 26 هدفًا وصنع 55، علمًا أنه لعب لآرسنال وشارك معه 306 مباريات.