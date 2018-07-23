فابريغاس: على لاعبي تشيلسي التأقلم على أسلوب ساري الجديد سريعًا

قال سيسك فابريغاس، لاعب وسط تشيلسي، إن لاعبي فريقه عليهم التأقلم سريعًا على أسلوب لعب المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، الذي يسعى لتغيير شكل الفريق اللندني قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل ساري، البالغ 59 عامًا، محل مواطنه الإيطالي أنطونيو كونتي في قيادة تشيلسي هذا الشهر، ويعرف عنه تفضيله اللعب بطريقة هجومية مثلما كان يفعل في ناديه السابق نابولي.

وأبلغ فابريغاس موقع تشيلسي على الإنترنت: “جلب طريقة مختلفة، وأسلوب لعب مختلفًا، ونحن بحاجة للتأقلم عليه”.

وأحد التغييرات التي أجراها ساري هي التخلي عن أسلوب كونتي المفضل في اللعب بثلاثة مدافعين من أجل اللعب بأربعة، وقال فابريغاس إن الفريق اللندني، الذي يقوم بجولة في أستراليا حاليًا، يتأقلم.

وقال فابريغاس قبل مواجهة بيرث غلوري الأسترالي، اليوم الاثنين: “نحتاج إلى وقت من أجل التأقلم مرة أخرى على اللعب بأربعة في الخلف؛ لكنني أعتقد أننا لاعبين أذكياء، وسنحاول التأقلم بأقصى سرعة ممكنة.

“اللاعبون الموجودون هنا بالإضافة إلى الشبان أبلوا بلاء حسنًا في محاولة التأقلم سريعًا، وأتمنى أن نبدأ اليوم في رؤية عدة أشياء من التي يريدها المدرب منّا”.

ويتطلع الظهير الأيسر ماركوس ألونسو إلى البصمة التي سيتركها ساري على أسلوب لعب تشيلسي الذي احتل المركز الخامس في الموسم الماضي.

وقال الإسباني ألونسو: “يحب لعب كرة القدم، والضغط العالي، ومحاولة السيطرة على الكرة والمباراة.

“الأمر يشبه أكثر الأسلوب الإسباني؛ لكنه يمتلك جوانب إيطالية أيضًا.. يحب العمل مع الدفاع كثيرًا، ويركز كثيرًا على التمركز”.

ويبدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في مباراة درع المجتمع في الخامس من أغسطس/ آب ثم يحل ضيفًا على هدرسفيلد تاون في مباراته الافتتاحية في الدوري بعد ستة أيام أخرى.