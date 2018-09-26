انتقادات حادة لفريق إيطالي استبدل أطفال جمع الكرات بمراهقات فاتنات (صور)

بعد استبدال أطفال جمع الكرات بفتيات يرتدين سراويل قصيرة للغاية وبلوزات ضيقة جدًا تعرض نادي فيرتوس فيتشنزا المنافس بالدرجة الثالثة الإيطالية لانتقادات حادة.

وتلعب الفتيات الصغيرات جميعًا في فريق الكرة الطائرة بالنادي تحت 16 عامًا ويرتدون ملابس من علامة “ديزل” التي يملكها رينزو روسو مالك النادي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن بيان للنادي: “كانت هذه مبادرة من النادي لتدعيم الرياضة النسائية ولم يكن مقصودًا السماح بتعرض الفتيات لانتقادات غير مستحقة. الملابس التي ترتديها الفتيات هي الشائعة في الحياة اليومية للمراهقات”.

وأصدر فريق الكرة الطائرة للفتيات بالنادي بيانًا سار على النهج نفسه وجاء فيه “لقد خاب أملنا فيما تعرضت له مبادرتنا بسبب الانتقادات المفرطة التي نالت من سمعة الفتيات والمبادرة نفسها”.

وتمت هذه التجربة في مباراة الفريق التي أقيمت في 16 سبتمبر/ أيلول وأكد النادي أن أي مبادرة مستقبلية مماثلة ستتماشى مع الصالح العام للرياضة.