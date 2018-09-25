بوغبا يفضل يوفنتوس على نادي برشلونة

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن بول بوغبا، أحد اللاعبين الذي سعى برشلونة للتفاوض معه وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فضّل العودة إلى يوفنتوس الإيطالي بدلًا من الانتقال للنادي الكتالوني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لاعب وسط مانشستر يونايتد لا يرغب في الاستمرار في الفريق، ووكيله مينو رايولا تحدث إلى برشلونة الصيف الماضي؛ من أجل ضمه خاصة في ظل خلافاته مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية عن أن بوغبا يرغب في العودة إلى تورينو، حيث قضى أربعة مواسم وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي، ولقبين لكأس إيطاليا.

وزادت العلاقة بين الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 سوءًا مع مدربه، بعد انتقاد طريقة لعب الفريق في التعادل الإيجابي مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق بالدوري الممتاز، يوم السبت الماضي.

وقال بوغبا عقب المباراة: “نحن نلعب على أرضنا ويجب أن نلعب بشكل أفضل ضد ولفرهامبتون. يجب أن نهاجم. عندما نلعب على هذا النحو أسهل لنا. أعتقد أن الفرق تخشى مواجهة مانشستر يونايتد عندما يهاجم”.

وأضاف الدولي الفرنسي: “ربما ينبغي أن يكون الموقف أفضل من ذلك ونهاجم ونضغط، مثلما فعلنا ضد توتنهام وليفربول وتشيلسي وآرسنال الموسم الماضي”.