رغم نتائجه المخيبة.. مانشستر يونايتد يتوقع زيادة الإيرادات والأرباح الأساسية في 2019

يتوقع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحقيق إيرادات وأرباح أساسية أعلى في سنة 2019، رغم تسجيل نتائج أقل من التوقعات في الربع الأخير من 2018.

وقال مانشستر يونايتد، إن الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والأهلاك وإطفاء الدين لسنة 2019 من المتوقع أن تكون بين 175 و190 مليون جنيه إسترليني.

ويتوقع يونايتد إيرادات لسنة 2019 بين 615 و630 مليون جنيه إسترليني.

وسجل يونايتد، اليوم الثلاثاء، أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والأهلاك وإطفاء الدين لموسم 2017-2018، بلغت 177.1 مليون جنيه إسترليني (232.9 مليون دولار)، وإيرادات بلغت 590 مليون جنيه إسترليني.