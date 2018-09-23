ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس ونهاية الجولة الخامسة (صورة)

حافظ فريق يوفنتوس، على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه فروسينوني بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفيتوس إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وحاول فروسينوني تحقيق المفاجأة والخروج من اللقاء بنقطة، لكن جاءت الدقيقة 81 لتشهد هدف التقدم ليوفنتوس عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني لفريق “السيدة العجوز” في الدقيقة 94 ليخرج الضيوف فائزين بالثلاث نقاط.

وتمكن فريق أتالانتا من التعادل مع ميلان صاحب الأرض في الوقت القاتل 2-2.

وكان “الروسونيري” اكتفى بالتعادل الإيجابي في الجولة الأخيرة أمام مضيفه كالياري، بينما كان فريق أتالانتا تلقى خسارتين متتاليتين ضمن فعاليات هذه البطولة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: