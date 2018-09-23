أهداف مباراة يوفنتوس وفروسينوني.. السيدة العجوز يتقدم بثنائية (فيديو)

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس، بدف لصالح فريقه في شباك فروسينوني، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب ماتوزا.

واستلم رونالدو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية على يسار الحارس محرزًا هدف التقدم للسيدة العجوز.

الدوري الايطالي |فروزينوني 0 ×1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس رونالدو HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/wVSRjbEcpY — انا موت (@OOQQ8808) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز يوفنتوس تقدمه بهدف في الدقائق الأخيرة قبل انطلاق صافرة الحكم.

الدوري الايطالي |فروزينوني 0 × 2 يوفنتوس | هدف الثاني يوفنتوس مردتدة رااائعة ???????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/SwjI5DAsKw — انا موت (@OOQQ8808) ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨

واستدعى أليغري، مدرب اليوفي عناصره للتواجد في هذه المباراة، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى رونالدو لمحو ذاكرة طرده في أولى مبارياته مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي في أول 30 دقيقة، وذلك من خلال تسجيله أكثر من هدف في مباراة اليوم.

وكان فروسينوني خسر من سامبدوريا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية، بينما فاز يوفنتوس على ساسولو بهدفين مقابل هدف.