تقارير.. يوفنتوس يستهدف التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي يوفنتوس تستهدف ضم الألماني الشاب ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وكان أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، قال في تصريحات سابقة إنه يرغب في أن يضم كريستيانو جديدًا إلى يوفنتوس، ولكن في عمر أصغر من رونالدو.

ووفقًا لما ذكره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ساني دخل بؤرة اهتمامات اليوفي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الشباب.

وكان يوفنتوس يتطلع بقوة للتعاقد مع أحد الثنائي كيليان مبابي، الفرنسي الشاب لاعب باريس سان جيرمان، أو الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب لاتسيو.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن إدارة يوفنتوس باتت على قناعة تامة بصعوبة ضم أحد اللاعبين، نظرًا لارتباط كل منهما بعقد طويل الأمد مع الفريقين.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة من الخلافات الدائرة بين بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، ولاعبه ساني، في محاولة للظفر بجهوده.

وقد يواجه يوفنتوس أزمة وحيدة تتعلق بضم ساني، تتمثل في القيمة السوقية للاعب، والمتوقع ألا يغادر مانشستر سيتي بأقل من 150 مليون يورو؛ ما قد يؤجل التعاقد معه لعامين وربما ثلاثة.

ويعد ساني بديلًا ناجحًا في صفوف سيتي وشارك أساسيًّا في الموسم الحالي مع الفريق في مباراتين فقط.. ويمتد عقده مع سيتي إلى 2021.