موعد مباراة يوفنتوس وفروسينوني اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا على فروسينوني، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي، على ملعب ماتوزا.

واستدعى أليغري، مدرب اليوفي، كل عناصره للتواجد في هذه المباراة، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى رونالدو لمحو ذاكرة طرده في أولى مبارياته مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا الإسباني الأسبوع الماضي في أول 30 دقيقة، وذلك من خلال تسجيله أكثر من هدف في مباراة اليوم.

وكان فروسينوني خسر من سامبدوريا بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية، بينما فاز يوفنتوس على ساسولو بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما فروسينوني يقبع في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط.

وسيتم نقل مباراة يوفنتوس مع فيروسينوني مباشرةً وحصريًّا عبر قناة “بي إن سبورت 4” الرياضية، بتعليق رؤوف خليف، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.