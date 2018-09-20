طرد كريستيانو رونالدو قد يعجل باستخدام تقنية VAR في دوري أبطال أوروبا

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تحقيقًا ضد كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة خلال فوز فريقه على ملعب فالنسيا الإسباني بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

لكن من غير المرجح معرفة مصير “الدون” قبل الأسبوع المقبل، ما سيحرمه من اللعب أمام يانغ بويز السويسري في تورينو مطلع الشهر المقبل، لكنه قد يشارك أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد” أواخر الشهر المقبل.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالدو قد تدفع الاتحاد القاري لتفعيل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم الحالي دون تأجيل.

وحصل رونالدو، المنتقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد الصيف الماضي مقابل مئة مليون استرليني، على أول بطاقة حمراء في مبارياته 154 في البطولة القارية، بعد تعرضه بدون كرة لمدافع فالنسيا جيسون موريللو.

وطرد الحكم مهاجم يوفنتوس بداعي جذبه شعر موريللو بعد التحام بينهما عند حافة منطقة جزاء فالنسيا في الشوط الأول.

وتداول الحكم الألماني فيليكس بريش مع مساعده النقاش قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه رونالدو الذي أجهش في البكاء واستغرب طرده.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي للعبة، تستوجب أي بطاقة حمراء إيقافًا لمباراة واحدة، قبل أن تنظر لجنة الانضباط في الأمر؛ لتحديد العقوبة بالكامل.

ويثق يوفنتوس بأنه في حال إعادة اللقطة بالفيديو، سيتأكد الجميع أن رونالدو لا يستحق بطاقة حمراء مباشرة، وأنه سيحصل على الحد الأدنى من عقوبة الإيقاف وهي مباراة واحدة، ما يعني أنه سيشارك أمام يونايتد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، لتكون المرة الثانية التي يلعب فيها في “أولد ترافورد” بعد انتقاله لريال مدريد في 2009.

وستجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، يوم الخميس، في المقر الرئيسي في مدينة نيون السويسرية، وسط ضغوط من أجل سرعة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم الحالي.