شقيقة كريستيانو رونالدو تنتقد قرار طرده: “عار كرة القدم” (صورة)

أثارت البطاقة الحمراء التي حصل عليها كريستيانو رونالدو خلال فوز فريقه يوفنتوس بهدفين دون رد على أرض فالنسيا في أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا بقميص اليوفي غضب شقيقته كاتيا أفييرو.

واستخدمت كاتيا أفييرو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لصب غضبها على الحكم وكذلك جيسون موريللو مدافع فالنسيا.

وقالت كاتيا أفييرو “عارٌ كرة القدم، العدالة ستتحقق. إنهم يريدون تدمير أخي لكن الله موجود وسيدفعون ثمن هذه الدموع. يريدون إغراقك لكنهم لن ينجحوا أبدًا”.

واستغرق الظهور الأول رونالدو في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس 29 دقيقة فقط بعد طرد الهداف التاريخي للمسابقة لكن بطل إيطاليا استهل مشواره في المجموعة الثامنة بالفوز بهدفين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي سجَّل 121 هدفًا في دوري الأبطال في طريقه للفوز باللقب خمس مرات إجمالًا، يعتدي على ما يبدو دون كرة على منافس في منطقة جزاء فالنسيا وبدا مذهولًا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه. وغالبت قائد البرتغال الدموع أثناء خروجه من الملعب.