ما عقوبة كريستيانو رونالدو بعد طرده في مباراة فالنسيا ويوفنتوس؟

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول بطاقة حمراء في تاريخ مشاركته في دوري أبطال أوروبا التي بلغت 154 لقاء وأصبح مهددًا بالغياب عن فريقه لمدة 3 لقاءات قادمة، وهو ما يعني عدم عودته لملعب أولد ترافورد لمواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

واختلفت تقديرات الحكام في قضية طرد النجم البرتغالي، حيث أشار خبير التحكيم أوليفر أندوخار لكون النجم البرتغالي منح الحكم الألماني فيليكس بريتش أسبابًا تدفعه لطرده وأولها اصطدامه مع لاعب فالنسيا الكولومبي جيسون موريلو ثم ضربه بيده على رأسه.

لكن جمال الشريف الخبير التحكيمي لقنوات “بي إن سبورتس” أكد أن النجم البرتغالي لا يستحق الطرد لكون تدخله لم يكن عنيفًا وكان سلوكًا غير رياضي فقط اتجاه منافسه ويستحق البطاقة الصفراء.

ولا يلجأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للفيديو واللقطات التلفزيونية لتعديل قرارات الحكام لكنه قد يلجأ لتخفيف العقوبة في حال ظهر أن القرار كان قاسيًا جدًا، وذلك بعد الاستماع لحكام اللقاء.

وفي حال الطرد المباشر يعاقب أي لاعب في البطولة القارية ما بين لقاءين و3 لقاءات وهو ما يعني غياب النجم البرتغالي عن لقاءي يونج بويز السويسري في تورينو ومانشستر يونايتد في أولد ترافورد على الأقل.

لكن الحكم السابق جمال الشريف أكد أن العقوبة قد تقتصرعلى لقاء وحيد في حال اعتبر حكام اللقاء أن تدخل النجم البرتغالي لم يكن عنيفًا وكان مجرد سلوك غير لائق في صراعه مع اللاعب الكولومبي الذي حاول استفزازه بمحاولة التأثير على الحكام.