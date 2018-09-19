أهداف مباراة ريال مدريد و روما..ثلاثية نظيفة للفريق الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد و روما..ثلاثية نظيفة للفريق الملكي (فيديو)

ريال مدريد يتسيّد اللقاء.

المصدر: فريق التحرير

تقدم إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني بهدف لصالح فريقه في شباك روما الإيطالي خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وسدد إيسكو كرة ثابتة من خطأ على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك روما.

وعزز غاريث بيل تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

واختتم ماريانو دياز أهداف ريال مدريد قبيل نهاية المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وافتتح فريق ريال مدريد الإسباني حملته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي بمواجهة قوية أمام ضيفه روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في المجموعة السابعة بالبطولة القارية.

ويخوض الريال دوري الأبطال هذا الموسم بوجه تدريبي جديد على هذه البطولة، وهو الإسباني جولين لوبتيجي الذي تولّى المهمة خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، كما يغيب عن الريال نجمه في المواسم الماضية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اترك تعليقاً
قائمة القراءة