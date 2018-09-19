أهداف مباراة ريال مدريد و روما..ثلاثية نظيفة للفريق الملكي (فيديو)

تقدم إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني بهدف لصالح فريقه في شباك روما الإيطالي خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وسدد إيسكو كرة ثابتة من خطأ على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك روما.

دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد 1 × 0 روما | هدف إيسكو الرائع في المرمى كــــــــاملا FULL HD تعليق حفيظ دراجي Via : @if24hd pic.twitter.com/1choi0Rqdv — أنا موت الأبطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز غاريث بيل تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني.

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 2 × 0 روما | هدف الثاني ريال مدريد HD غاريث بيل Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xMy8VIR0HW — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

واختتم ماريانو دياز أهداف ريال مدريد قبيل نهاية المباراة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

دوري ابطال اوروبا | ريال مدريد 3 × 0 روما | هدف الثالث ريال مدريد HD ماريانو دياز د91 هدف رااااااائع ???????????????????????????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/ttgRxZhO2j — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وافتتح فريق ريال مدريد الإسباني حملته للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا للعام الرابع على التوالي بمواجهة قوية أمام ضيفه روما الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، في المجموعة السابعة بالبطولة القارية.

ويخوض الريال دوري الأبطال هذا الموسم بوجه تدريبي جديد على هذه البطولة، وهو الإسباني جولين لوبتيجي الذي تولّى المهمة خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، كما يغيب عن الريال نجمه في المواسم الماضية البرتغالي كريستيانو رونالدو.