يوفينتوس يتخطى عقبة فالنسيا ومانشستر يونايتد يكتسح يانغ بويز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

يوفينتوس يتخطى عقبة فالنسيا ومانشستر يونايتد يكتسح يانغ بويز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

في ليلة طرد رونالدو.

المصدر: فريق التحرير

عاد فريق يوفينتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، من الأراضي الإسباني بانتصار بعدما تغلب على مضيفه فالنسيا الإسباني بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بذلك، حقق يوفنتوس أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية للبطولة القارية.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي فالنسيا، قابله محاولات هجومية من جانب يوفنتوس معتمدين على تحركات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهدت الدقيقة 29 طرد رونالدو لتعمده الخشونة مع أحد لاعبي المنافس بدون كرة، ليخرج النجم البرتغالي من أرضية الملعب وهو في حالة انهيار.

ورغم ذلك، لم يتأثر يوفنتوس بالنقص العددي في صفوفه، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة 45 نفذها البوسني ميرالم بيانيتش في الشباك محرزًا الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه فالنسيا عن التعادل، كثف لاعبو يوفينتوس من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية ليوفنتوس في الدقيقة 51 نفذها بيانيتش مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى أحبط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة مضيفه يانغ بويز السويسري بفوز عريض بثلاثية نظيفة على ملعب ” سويس وانكدورف” في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين 35 و44 من ضربة جزاء.

وعزز الفرنسي أنتوني مارسيال تقدم مانشستر بالهدف الثالث في الدقيقة 66 ليتصدر المانيو ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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