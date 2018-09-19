يوفينتوس يتخطى عقبة فالنسيا ومانشستر يونايتد يكتسح يانغ بويز بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

عاد فريق يوفينتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، من الأراضي الإسباني بانتصار بعدما تغلب على مضيفه فالنسيا الإسباني بهدفين دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بذلك، حقق يوفنتوس أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية للبطولة القارية.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي فالنسيا، قابله محاولات هجومية من جانب يوفنتوس معتمدين على تحركات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشهدت الدقيقة 29 طرد رونالدو لتعمده الخشونة مع أحد لاعبي المنافس بدون كرة، ليخرج النجم البرتغالي من أرضية الملعب وهو في حالة انهيار.

ورغم ذلك، لم يتأثر يوفنتوس بالنقص العددي في صفوفه، واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء في الدقيقة 45 نفذها البوسني ميرالم بيانيتش في الشباك محرزًا الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الوقت الذي بحث فيه فالنسيا عن التعادل، كثف لاعبو يوفينتوس من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية ليوفنتوس في الدقيقة 51 نفذها بيانيتش مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز الضيوف بالثلاث نقاط.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 0 × 0 فالنسيا | لقطة طرد رونالدو كـــاملة HD , رأيكم في الطرد ؟ ???????? Via : @if24hd_ pic.twitter.com/LWHug5GCDI — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

GIF بكاء رونالدو pic.twitter.com/9O8X7gz12B — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | فالنسيا 0 × 1 يوفنتوس | هدف اول يوفنتوس عن طريق بيانتش من ركلة جزاء HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/scdK2adfYf — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | فالنسيا 0 × 2 يوفنتوس | هدف الثاني يوفنتوس بيانتش من ركلة جزاء ايضا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/aFuuBhVPcv — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى أحبط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مغامرة مضيفه يانغ بويز السويسري بفوز عريض بثلاثية نظيفة على ملعب ” سويس وانكدورف” في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الفرنسي بول بوغبا في الدقيقتين 35 و44 من ضربة جزاء.

وعزز الفرنسي أنتوني مارسيال تقدم مانشستر بالهدف الثالث في الدقيقة 66 ليتصدر المانيو ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

دوري ابطال اوروبا | يونغ بويز 0 × 1 مانشستر يونايتد | هدف اول مانشستر يونايتد عن طريق بوقبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/xemWJsRPbR — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

دوري ابطال اوروبا | يونغ بويز 0 × 2 مانشستر يونايتد | هدف الثاني مانشستر يونايتد عن طريق بوقبا HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/yLnTbxXWqT — انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨