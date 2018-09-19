مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. طرد كريستيانو رونالدو بعد ضربه منافسه بدون كرة (فيديو)

مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. طرد كريستيانو رونالدو بعد ضربه منافسه بدون كرة (فيديو)

البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو هي الأولى له في دوري أبطال أوروبا بعد 154 مباراة والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.

المصدر: فريق التحرير

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وحصل رونالدو على الكارت الأحمر في الدقيقة 29، بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه رونالدو بعدما توجه للحكم الخامس ليتأكد من الواقعة.

وتعتبر البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو هي الأولى له في دوري أبطال أوروبا بعد 154 مباراة، والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.

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