مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. طرد كريستيانو رونالدو بعد ضربه منافسه بدون كرة (فيديو)

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البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو هي الأولى له في دوري أبطال أوروبا بعد 154 مباراة والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.