مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. طرد كريستيانو رونالدو بعد ضربه منافسه بدون كرة (فيديو)

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
وحصل رونالدو على الكارت الأحمر في الدقيقة 29، بعدما قام بضرب مدافع الفريق الإسباني بدون كرة.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه رونالدو بعدما توجه للحكم الخامس ليتأكد من الواقعة.
دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 0 × 0 فالنسيا | لقطة طرد رونالدو كـــاملة HD , رأيكم في الطرد ؟ ????????
Via : @if24hd_ pic.twitter.com/LWHug5GCDI
— انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
GIF بكاء رونالدو pic.twitter.com/9O8X7gz12B
— انا موت الابطال (@OOQQ9909) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
وتعتبر البطاقة الحمراء التي تلقاها رونالدو هي الأولى له في دوري أبطال أوروبا بعد 154 مباراة، والأولى أيضًا منذ انضمامه ليوفنتوس.