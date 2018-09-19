ماذا قال كريستيانو رونالدو عن مسيرة نجله مع الكرة؟

قال كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، إن ابنه كريستيانو جونيور (ثماني سنوات) سيعاني من أجل أن يصل إلى ما حققه في كرة القدم.

ويلعب الأب وابنه في صفوف يوفنتوس حاليًا، بعد انضمام رونالدو إلى النادي الإيطالي مقابل 99 مليون جنيه إسترليني في يوليو/تموز الماضي من ريال مدريد، بينما يلعب الابن في أكاديمية النادي تحت تسع سنوات.

وأحرز رونالدو ثنائية في مرمى ساسولو، يوم الأحد الماضي، ليهز الشباك لأول مرة مع فريقه الجديد، بينما يتألق نجله في صفوف فريق “السيدة العجوز”.

وأبدى رونالدو إعجابه بعروض نجله مع فريق الأكاديمية، لكنه أكد أنه سيعاني للوصول إلى المستوى الذي بلغه رونالدو نفسه.

وقال رونالدو لشبكة Bein Sports: “أتمنى أن يكون كريستيانو جونيور مثل والده. يقول إنه سيكون أفضل مني لكني أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا”.

وكريستيانو الابن مولود لأم مجهولة وقامت جدته بتربيته، ويرتبط بعلاقة جيدة مع جورجينا رودريغيز صديقه والده الحالية.

وكان كريستيانو جالسًا في المقصورة الرئيسية مع جورجينا حينما سجل والده ثنائية يوفنتوس في الفوز 2-1 على ساسولو في الدوري، يوم الأحد الماضي.

واحتفل رونالدو الابن وجورجينا بعد مشاهدة رونالدو يسجل أخيرًا مع يوفنتوس، في مباراة ساسولو وذلك لأول مرة بعد أربع مباريات في الدوري الإيطالي.

وكافح رونالدو حتى ينجح في هز الشباك مع فريقه الجديد، بعد أكثر من 300 دقيقة مع يوفنتوس.