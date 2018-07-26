كريستيانو رونالدو يعقد صفقة مع الضرائب الإسبانية لتفادي “السجن”

أعطت وزارة المالية الإسبانية موافقتها على اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العامة وكريستيانو رونالدو، يدفع بموجبه الهداف التاريخي لريال مدريد نحو 19 مليون يورو؛ لإنهاء أزمته مع سلطات الضرائب قبل انتقاله إلى يوفنتوس.

وينص القانون الإسباني على أن أي مواطن يتم سجنه لمدة عامين لا يقضي العقوبة بالسجن في حال عدم وجود سوابق أخرى لديه، بخلاف أن رونالدو اعترف بتجاوزاته الضريبية، وهو ما جعله يتفادى دخول السجن أيضًا.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الخميس، إن رونالدو سيدفع أيضًا رسومًا للمحكمة وغرامة ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 19 مليون يورو.

واعتبر الادعاء الإسباني أن رونالدو كان يدرك أنه يستخدم هيكلًا تجاريًا لإخفاء دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إسبانيا بين 2011 و2014.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا من ريال مدريد لمدة أربع سنوات مقابل 100 مليون يورو (117.34 مليون دولار)، يوم الثلاثاء، منهيًا تسع سنوات عامرة بالألقاب والأهداف مع العملاق الإسباني.

وأعلن يوفنتوس عن الصفقة التي ترقبها الجميع للحصول على خدمات أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008، في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار).

ورونالدو (33 عامًا) هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفًا في كافة المسابقات، وفاز بلقبين للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الإسباني.