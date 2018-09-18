مباراة يوفنتوس وفالنسيا.. تصريحات مدربي الفريقين تنصب حول كريستيانو رونالدو

قال مارسيلينو غارسيا المدير الفني لفالنسيا الإسباني، إن فريقه لا يخشى من خطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفنتوس الإيطالي خلال اللقاء المرتقب بين الفريقين غدًا الأربعاء في أولى جولات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد غارسيا:”لابد أن نعترف بأن مواجهة يوفنتوس ستكون صعبة، خاصة أنه من المرشحين للفوز باللقب القاري”.

وأضاف:”لا نخشى خطورة رونالدو، ولدينا الخطط التي تجعلنا نستطيع إيقاف خطورته الحقيقية”.

وأوضح:”لا توجد شكوك حول قدرتنا على تقديم موسم رائع، ويوفنتوس من الفرق المرشحة، ولكننا ندخل اللقاء بحماس كبير، ولدينا فريق رائع ومتأكد من أننا سنقدم مباراة كبيرة”.

واختتم غارسيا تصريحاته بالقول:”يوفنتوس لديه مدرب متميز، فهو يشارك في دوري الأبطال للموسم التاسع على التوالي، وقد أصبح لديه مكانة كبيرة بين المدربين في أوروبا”.

على الجانب الآخر قال ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، إن فريقه يمتلك حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعد أفضل لاعبي كرة القدم في الكون.

وأكد أليغري:”لدينا رونالدو الذي يعد أفضل اللاعبين في الكون، ولكن دعونا نتذكر أننا وصلنا إلى النهائي مرتين في آخر أربع نسخ من هذه البطولة، وتزداد ثقتنا يومًا بعد يوم بأنه بإمكاننا التألق في النسخة الحالية للبطولة القارية”.

وأضاف:”هدفنا أن نكون ضمن الأربعة الكبار هذا الموسم، وهل نحن المفضلون بالفوز بالبطولة؟ دعونا نبدأ خطواتنا بالفوز بالمباريات الصعبة ونرى إلى أين سنذهب”.

وأوضح أليغري:”بإمكاني أن أؤكد أنني سألعب بكيليني، وبونوتشي في الدفاع، وماندجوكيتش، أو ديبالا بالهجوم، ولا بد أن أختار بين ساندرو وكانسيلو وكوادرادو للعب في مركز الجناح”.