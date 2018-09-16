أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو.. كريستيانو رونالدو يسجل هدفين للبيانكونيري (فيديو)

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع ناديه الجديد يوفنتوس في المباراة التي تجمعه مع ساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو)، وحصل يوفنتوس على ركلة ركنية وصلت إلى رونالدو ليسددها سهلة في المرمى ويعلن تقدم يوفنتوس 1/0 في الدقيقة 50.

وعاد رونالدو وسجل الثاني له وليوفنتوس بتسديدة في الدقيقة 65، مستغلًا تمريرة متقنة من إيمري تشان.

وهذان أول هدفين لرونالدو مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه قادمًا من ريال مدريد قبل نحو شهرين مقابل نحو 100 مليون يورو.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق رابع فوز على التوالي في الدوري الإيطالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة.

ويسافر رونالدو إلى إسبانيا عندما يحل يوفنتوس ضيفًا على فالنسيا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.