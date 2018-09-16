تقارير.. بيكهام يستهدف ضم ميسي وكريستيانو رونالدو في فريق إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

ألقت صحيفة “تايمز” البريطانية الضوء على خطط النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، بعدما أعلن بشكل رسمي عن ناديه الجديد “إنتر ميامي” بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت الصحيفة، أن بيكهام يستهدف ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، إلى فريقه مستقبلًا.

وأوضحت الصحيفة، أن بيكهام، يريد ضم ميسي لناديه في عام 2020.

وأشارت إلى أن ميسي سيصل لعامه الـ33 في عام 2020، وسيكون متبقيًا له موسم واحد فقط في عقده، ويمكن حينها التفاوض مع قائد البلوغرانا على اللعب في أمريكا.

وأكدت، أن ميسي ضمن خطة النادي، والتي تتضمن جلب لاعبين عالميين، إذ يعتبر الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، جزءًا من خطط النادي الأمريكي.

ويرى بيكهام أنّ وجود ميسي في ناديه ليس فقط إضافة كبيرة له، ولكن للدوري الأمريكي ككل.