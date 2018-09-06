بيكهام يضع رونالدو وروني وبيكيه ضمن اهتمامات فريقه إنتر ميامي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك فريق أنتر ميامي الأمريكي يضع عدة نجوم ضمن اهتماماته للتعاقد معهم في بداية مشوار فريقه في دوري كرة القدم الاحترافية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة “ميرور” فالنادي الأمريكي الجديد سيبدأ مشواره في دوري كرة القدم الأمريكية عام 2020 ويسعى إلى أن تضم لائحته حوالي 70 في المائة من لاعبي أمريكا الجنوبية والوسطى، لكون المنطقة تضم مواطنين يتحدثون الإسبانية، واسم الفريق الجديد يدل على ذلك ” إنترناسيونال ميامي لكرة القدم “

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة اهتمامات بيكهام لكون عقده مع يوفنتوس ينتهي صيف 2021، ويرغب في إقناعه بالرحيل للولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مسيرته.

كما تضم القائمة النجم الإنجليزي واين روني المتواجد حاليًا في دوري كرة القدم الأمريكية، ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه الذي عبّر سابقًا عن رغبته في الرحيل إلى أمريكا، والكولومبي رادميل فالكاو نجم موناكو.