إنتر ميلان يحقق فوزًا دراميًا على توتنهام في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

إنتر ميلان يحقق فوزًا دراميًا على توتنهام في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: رويترز

أحرز إنتر ميلان هدفين قرب النهاية، ليحول تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام هوتسبير إلى فوز 2-1، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وتقدم الدنماركي كريستيان إريكسن للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة ارتطمت بميراندا مدافع الفريق الإيطالي قبل أن تسكن شباك أصحاب الأرض.

وبدا أن توتنهام في طريقه إلى الفوز، لكن القائد ماورو إيكاردي تعادل لإنتر ميلان بتسديدة هائلة مباشرة، من خارج منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من الغاني كوادو أسامواه، سكنت الشباك قبل النهاية بأربع دقائق.

ومنح ماتياس فيسينو القادم من أوروغواي الفوز لإنتر العائد لدوري الأبطال، بعد غياب عندما حول تمريرة عرضية بالرأس إلى الشباك، ليحقق فوزًا لفريقه بدا صعب المنال.

وتلقى توتنهام الخسارة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات.

وتقاسم إنتر ميلان صدارة المجموعة مع برشلونة الذي سحق ضيفه آيندهوفن 4-صفر، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما ظل توتنهام والفريق الهولندي دون نقاط.

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Posted by Faster GOALS on Tuesday, September 18, 2018

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