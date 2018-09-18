إنتر ميلان يحقق فوزًا دراميًا على توتنهام في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أحرز إنتر ميلان هدفين قرب النهاية، ليحول تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام هوتسبير إلى فوز 2-1، في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

وتقدم الدنماركي كريستيان إريكسن للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة ارتطمت بميراندا مدافع الفريق الإيطالي قبل أن تسكن شباك أصحاب الأرض.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام هدف غريب شوي ???????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/Qr8CxQ2VVO — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وبدا أن توتنهام في طريقه إلى الفوز، لكن القائد ماورو إيكاردي تعادل لإنتر ميلان بتسديدة هائلة مباشرة، من خارج منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من الغاني كوادو أسامواه، سكنت الشباك قبل النهاية بأربع دقائق.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 1 × 1 توتنهام | هدف التعادل انتر ميلان ايكاردي هدف راااااااائع خورااااافي ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/2iApipGLur — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

ومنح ماتياس فيسينو القادم من أوروغواي الفوز لإنتر العائد لدوري الأبطال، بعد غياب عندما حول تمريرة عرضية بالرأس إلى الشباك، ليحقق فوزًا لفريقه بدا صعب المنال.

وتلقى توتنهام الخسارة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 2 × 1 توتنهام | هدف الثاني انتر ميلان قااااااااااااتل الانتر يقلب الطااااااااولة ???????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/9eVLnMvgfl — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وتقاسم إنتر ميلان صدارة المجموعة مع برشلونة الذي سحق ضيفه آيندهوفن 4-صفر، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما ظل توتنهام والفريق الهولندي دون نقاط.