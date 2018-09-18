أهداف مباراة توتنهام وإنتر ميلان.. 2-1 للفريق الإيطالي (فيديو)

سجل كريستيان إيركسن الهدف الأول لفريق توتنهام الإنجليزي في شباك إنتر ميلان الإيطالي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ناديي إنتر ميلان وتوتنهام فى المجموعة الثانية، بجانب ناديي برشلونة الإسبانى وآيندهوفن الهولندي، إذ تقام مباراة الأخيرين فى نفس التوقيت.

وفي الدقيقة 86 تعادل ماورو إيكاردي لإنتر ميلان.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 1 × 1 توتنهام | هدف التعادل انتر ميلان ايكاردي هدف راااااااائع خورااااافي ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/2iApipGLur — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

وفي الدقيقة 90 يخطف ماتياس فيتشينو هدفا قاتلا لإنتر ميلان.

دوري ابطال اوروبا | انتر ميلان 2 × 1 توتنهام | هدف الثاني انتر ميلان قااااااااااااتل الانتر يقلب الطااااااااولة ???????????????? HD Via : @if24hd pic.twitter.com/9eVLnMvgfl — انا موت (@OOQQ8808) September 18, 2018

والتقى الفريقان في دور المجموعات لأبطال أوروبا عام 2010، التي كان لقبها من نصيب الفريق الإيطالي على حساب تشيلسي الإنجليزي، وفاز إنتر ميلان فيها بـ 4-3 في ميلانو، ورد توتنهام 3-1 في لندن.

كما التقيا في دور المجموعات للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” 2013، وتبادلا الفوز أيضًا، حيث حسم الفريق الإنجليزي الذهاب بثلاثية نظيفة، وتفوق إنتر ميلان إيابًا بنتيجة 4-1.