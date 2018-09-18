أهداف مباراة توتنهام وإنتر ميلان.. 2-1 للفريق الإيطالي (فيديو)

أهداف مباراة توتنهام وإنتر ميلان.. 2-1 للفريق الإيطالي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل كريستيان إيركسن الهدف الأول لفريق توتنهام الإنجليزي في شباك إنتر ميلان الإيطالي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، ناديي إنتر ميلان وتوتنهام فى المجموعة الثانية، بجانب ناديي برشلونة الإسبانى وآيندهوفن الهولندي، إذ تقام مباراة الأخيرين فى نفس التوقيت.

وفي الدقيقة 86 تعادل ماورو إيكاردي لإنتر ميلان.

وفي الدقيقة 90 يخطف ماتياس فيتشينو هدفا قاتلا لإنتر ميلان.

والتقى الفريقان في دور المجموعات لأبطال أوروبا عام 2010، التي كان لقبها من نصيب الفريق الإيطالي على حساب تشيلسي الإنجليزي، وفاز إنتر ميلان فيها بـ 4-3 في ميلانو، ورد توتنهام 3-1 في لندن.

كما التقيا في دور المجموعات للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” 2013، وتبادلا الفوز أيضًا، حيث حسم الفريق الإنجليزي الذهاب بثلاثية نظيفة، وتفوق إنتر ميلان إيابًا بنتيجة 4-1.

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