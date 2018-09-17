هل يغيب ليونيل ميسي عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالكرة الذهبية؟ (صورة)

ازدادت التكهنات حول غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين النهائية للفوز بالكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية للعام 2018.

وفي تقديمها لانطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، تجاهلت مجلة “فرانس فوتبول”، في غلافها الذي عنونته بـ “صراع القادة”، وضع مودريتش، وكذلك ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

ووضعت المجلة صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو، هداف مانشستر سيتي، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وأثار غلاف المجلة التكهنات حول غياب ميسي، بعد أن غاب عن القائمة الثلاثية المرشحة للفوز بجائزة THE BEST، لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الفيفا، كما غاب ميسي عن الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي نالها الكرواتي لوكا مودريتش، متفوقًا على محمد صلاح ورونالدو.

وأحرز ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، وهو اللاعب الوحيد الذي نال الجائزة 5 مرات إلى جانب رونالدو.