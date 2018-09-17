مع عودة بطولة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على الجوائز المالية للأندية المشاركة

تبدأ غدًا الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد 2018/2019، بتغييرات جديدة عرفها التأهل لدوري المجموعات والجوائز المالية التي ستحصل عليها الأندية.

وازدادت الجوائز المالية هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضي وفي كل الأدوار من حصة المشاركة لجائزة الفوز، والتعادل والظهور في الأدوار المتقدمة.

ويحصل كل نادٍ مشارك في دور المجموعات هذا الموسم على 15،25 مليون يورو، مقابل 12،7 مليون يورو الموسم الماضي للدور ذاته.

فيما يحصل كل نادٍ على 2،7 مليون يورو مقابل تحقيق الفوز في كل مباراة، وفي حال التعادل يحصل على 0،9 مليون يورو، مقابل 1،5 مليون يورو و0،5 مليون يورو الموسم الماضي.

ويحصل كل نادٍ تأهل إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) على 9،5 مليون يورو، وعلى 10،5 مليون يورو حال تأهله إلى دور الـ 8 (ربع النهائي)، وعلى 12 مليون يورو حال تأهله إلى نصف النهائي، و15 حال تأهله إلى المباراة النهائية.

ويحصل الفريق الذي يحصد اللقب على 4 ملايين إضافة عن الفريق الذي يخسر.

وخارج حسابات النقاط التي يحصل عليها في دوري المجموعات من فوز وتعادل، فالفائز باللقب يحصل على 66،25 مليون يورو على الأقل إضافة إلى حوافز الفوز والتعادل في 6 مباريات بدوري المجموعات والتي قد تصل إلى16،2 مليون يورو في حال تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز بـ 6 مباريات.

وتوزع أيضًا حصة للنقل التلفزيوني بين الأندية المشاركة بناءً على عدد الفرق المتواجدة في كل دور من نفس البلد وهو ما قد يجعل الفائز باللقب يحصل على أكثر من 100 مليون يورو في النسخة الحالية.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بتاريخ 1 يونيو 2019.