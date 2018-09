دوغلاس كوستا يواجه هذه العقوبة بعد البصق على فريدريكو في مباراة يوفنتوس وساسولو

يواجه دوغلاس كوستا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عقوبة الإيقاف 3 مباريات؛ بعد تصرفه السيئ في مباراة فريقه ضد ساسولو.

وكان يوفنتوس فاز على ساسولو بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، ولكن كوستا خطف الأنظار بإثارته للجدل في الدقائق الأخيرة.

اللاعب البرازيلي اشتبك لفظيًا مع فريدريكو دي فرانشيسكو، لاعب ساسولو، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛ مما تسبب في إشهار حكم المباراة للبطاقة الصفراء في وجهه..

حكم المباراة لم ير اللقطة، ولكن تقنية الفيديو كشفت بصق كوستا على وجه دي فرانشيسكو؛ الأمر الذي اضطر الحكم لطرده في النهاية.

لاعب يوفنتوس تقدم باعتذار لجماهيره بعد المباراة، مؤكدًا أن هذا ليس له علاقة بمسيرته الكروية.

Douglas Costa’s performance against Sassuolo today. This man is crazy, I have lost a lot of respect for him. This is disgraceful ???????? pic.twitter.com/Z1WMONyUjW

