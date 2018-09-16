مباراة يوفنتوس وساسولو.. دوغلاس كوستا يبصق في وجه فيدريكو دي فرانشيسكو (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة يوفنتوس وساسولو حدثًا غير أخلاقي عندما بصق اللاعب البرازيلي دوغلاس كوستا على فيدريكو دي فرانشيسكو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم أضاف النجم البرتغالي هدفين في الدقيقتين 50، و55، ليسجل أول أهدافه مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه قادمًا من ريال مدريد مقابل نحو 100 مليون يورو.

وقلص كوما باباكار النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 90+1، لكن البرازيلي دوغلاس كوستا أفسد احتفالية رونالدو، عندما بصق على فيدريكو دي فرانشيسكو لاعب ساسولو.

وكان كوستا في حديث بدا ودّيًا مع فيدريكو دي فرانشيسكو لكن الكاميرات كشفته وهو يبصق على لاعب المنافس، ليتجه دي فرانشيسكو إلى الحكم دانيل شيفي الذي أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه كوستا.

وشارك كوستا البالغ من العمر 28 بديلًا في الدقيقة 62 بدلًا من الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن كوستا مهدد الآن بالتعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات.

من جهته قال ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن كوستا ربما كان غاضبًا من خطأ سابق اُرتكب ضده.

واستدرك آليغري: “لكن هذا لا يهم، لأن هذا لا يجب أن يحدث على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يجب أن نتفاداه هو الوقوع فريسة للاستفزاز”.

وأردف “كان من الممكن أن نسجل هدفًا ثالثًا ولكن لا، بدلًا من ذلك بدأنا اللعب بشكل فردي. حاولنا أن نراوغ الجميع، وهذا ما أدى في النهاية إلى طرد كوستا”.

كوع، نطحه، بصقه ..

هذا كل ما فعله دوغلاس كوستا مع دي فرانشيسكو!

تصرفات غريبة من لاعب من المفترض أن يكون محترف .. pic.twitter.com/cmPFZHqC3X — فهد (@OfficiaI_Fahad) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

لقطة طرد دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس HD ???????? Via: @if24hd pic.twitter.com/JVjXe68L92 — انا موت (@OOQQ8808) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨