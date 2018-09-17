كريستيانو رونالدو يسير على خطى نجله المتألق (فيديو)

واصل كريستيانو جونيور نجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الجديد في هز الشباك مجددًا مع الفريق الإيطالي تحت تسع سنوات بينما أحرز والده ثنائية هي الأولى له مع فريق السيدة العجوز.

وأنهى الهداف التاريخي لريال مدريد صيامه عن التسجيل في مباراته الرابعة مع يوفنتوس عندما سجل هدفين ليقود حامل اللقب للفوز بهدفين مقابل هدف على ساسولو في الدوري.

وافتتح أفضل لاعب في العالم خمس مرات رصيده بأسهل طريقة ممكنة عندما تابع كرة ارتدت إليه أمام المرمى الخالي في الدقيقة 50، وأضاف المهاجم البرتغالي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 65 عندما أنهى هجمة مرتدة بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة للمرمى بقدمه اليسرى.

وبعدها أهدر رونالدو فرصتين لإكمال الثلاثية بينما قلص خوما بابكر الفارق من ضربة رأس في الدقيقة 90؛ لكنه لم ينقذ ساسولو من أول هزيمة له هذا الموسم.

لكن نجله كريستيانينو واصل هز الشباك بينما فشل والده في التسجيل في أول ثلاث مباريات مع الفريق الأول، إذ استمر الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات في التسجيل مع فريقه.

وافتتح الطفل الصغير أهدافه في مباراته الأولى مع فريق اليوفي تحت تسع سنوات، الذي يلعب له نجلي أندريا بارزالي وكلاوديو ماركسيو، إذ سجل أربعة أهداف.

كما نشرت جورجينا رودريغيز خطيبة رونالدو مقطع فيديو للطفل الصغير وهو يسجل في مباراة صباح الأحد، وعلقت عليه في حسابها على “انستغرام” قائلة “رجلي الصغير” وصاحبت التعليق بعدة إشارات لقلوب صغيرة.

واقتنص كريستيانينو الكرة وسددها من عند حافة منطقة الجزاء في الشباك على عكس والده الذي وجد عناء شديدًا لهز شباك ساسولو في مباراته الرابعة مع الفريق.

وحضرت جورجينا وكريستيانينو مباراة اليوفي وساسولو وشاهدا تألق النجم البرتغالي، وهو يسجل هدفي فريقه في مرمى المنافس.