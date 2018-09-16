ماذا قال كريستيانو رونالدو عن هدفيه مع يوفنتوس وعلاقة ريال مدريد بصيامه؟

عبّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته عقب تسجيله هدفين في فوز فريقه يوفنتوس 2/1، على ساسولو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا” عن رونالدو قوله”: “أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدًا، لكننا قدّمنا أداءً قويًا واستحقينا الفوز”.

وأضاف رونالدو: “أردت حقًا تسجيل هدفي الأول، وأنا سعيد لأنني وجدت الطريق للشباك، هذه هي كرة القدم، الأمر الأهم هو أن يفوز الفريق”.

وأردف رونالدو: “من الواضح أنني كنتُ متوترًا قليلًا، مع كل الحديث عن ريال مدريد وعدم التسجيل، لكني أشكر زملائي على دعمهم لي طوال الوقت، كنت أعرف بأنني أعمل بشكل جيد، وكانت مسألة وقت فقط، أتكيف بشكل جيد مع كرة القدم الإيطالية”.

وختم أفضل لاعب في العالم 5 مرات “دوري أبطال أوروبا هي بطولتي المفضلة، لكننا في مجموعة صعبة للغاية، نعلم أنه بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية، ويجب على يوفنتوس التركيز لأنه الأفضل”.

ويحل يوفنتوس ضيفًا على فالنسيا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وهي أول عودة لرونالدو إلى إسبانيا منذ أن غادر ريال مدريد.