كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز الرابع تواليًا.. وتعثر جديد لروما في الدوري الإيطالي (فيديو)

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سلسلة أهدافه مع ناديه الجديد يوفنتوس في مباراة البيانكونيري أمام ساسولو، لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول ين الفريقين بالتعادل السلبي على ملعب أليانز ستاديوم، لكن رونالدو سجل هدفين في ظرف 5 دقايق.

وحصل يوفنتوس على ركلة ركنية وصلت إلى رونالدو، ليسددها سهلة في المرمى ويعلن تقدم يوفنتوس 1/0 في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 55 عاد رونالدو وأضاف الهدف الثاني له وليوفنتوس بتسديدة متقنة، مستغلًا تمريرة متقنة من إيمري كان.

وكانت الفرصة مواتية أمام رونالدو لإضافة الهدف الثالث (هاتريك)، لكنه سدد كرة سهلة بجوار القائم في الدقيقة 77.

وهذان أول هدفان لرونالدو مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه قادمًا من ريال مدريد، قبل نحو شهرين مقابل نحو 100 مليون يورو.

وقلص البديل كوما باباكار النتيجة لساسولو في الدقيقة 90+1.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي دوغلاس كوستا في الدقيقة 90+2.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 12نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 7 نقاط لساسولو في المركز الثالث.

ولحساب الجولة نفسها تعادل روما مع ضيفه كييفو على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية.

وتقدم روما بهدفين في نصف ساعة، وجاء الأول عبر ستيفان الشعراوي بتسديدة من داخل المنطقة، بعدما استغل كرة متقنة من أليساندرو فلورينزي في الدقيقة العاشرة.

وأضاف بريان كريستانتي الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعدما مرر له إدين دزيكو كرة قصيرة متقنة.

وفي الشوط الثاني قلص فالتر بيرسا النتيجة لكييفو بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.

وأدرك ماريوز ستيبنسكي التعادل لكييفو في الدقيقة 83 بهدف رائع، لكن بعد سوء تشتيت من مدافعي روما في الدقيقة 83.

ورفع التعادل رصيد روما إلى 5 نقاط من 4 مباريات في المركز الثامن، مقابل ناقص نقطة لكييفو (_1) في المركز الأخير.

وضمن منافسات الجولة نفسها، تعادل أودينيزي 1/1 مع تورينو، وتغلب جنوة 1/0 على بولونيا.

قووووووووووووووووووووووول يوفنتوس الاول ” رونالدو ” HD#يوفنتوس_ساسولو pic.twitter.com/Z0WP9qns5n — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

هدف تقليص الفارق | ساسولو 1 × 2 يوفنتوس pic.twitter.com/RDRNcJ0Pub — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | روما 1 × 0 كييفو | هدف روما الأول ” الشعراوي ” HD pic.twitter.com/J6D08qfsec — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | روما 2 × 0 كييفو | هدف روما الثاني ” كريستانتي” الهدف %97 يُنسب لـ دزيكو ???? HD pic.twitter.com/86SM06KvkK — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

الدوري الإيطالي | روما 2 × 1 كييفو | كييفو يقلص الفارق بهدف جمييييل ???? HD pic.twitter.com/a6jGmZ3ZfW — صـقـر | S8R ▶️ (@i7S8R) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨