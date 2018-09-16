موعد مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومحبو الدوري الإيطالي مباراة قويَّة، مساء اليوم الأحد، تجمع بين يوفنتوس وساسولو ضمن الجولة الرابعة من “الكالتشيو”، بملعب “يوفنتوس أرينا”.

ولم يتمكن كريستيانو رونالدو، نجم اليوفي، من التسجيل على مدار ثلاث مباريات خاضها مع يوفنتوس الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على نابولي صاحب الوصافة، والذي تغلب أمس على فيورنتينا بهدف دون مقابل، فيما يحتل ساسولو المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وضمت قائمة يوفنتوس لمباراة اليوم كلًّا من: تشيزني، بيرين، بنسوليو، دي تشيليو، كيليني، مهدي بن عطية، ساندرو، بونوتشي، جواو كانسيلو، روجاني، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري كان، بينتانكور، كريستيانو رونالدو، ديبالا، كوستا، كوادرادو، ماندزوكيتش، كين وبيرنارديسكي، بينما يغيب أندريا بارزالي بسبب الإصابة.

وأعلن ماسيميليانو أليغرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، عن وجود تغييرات كبيرة فى التشكيلة التي ستواجه ساسولو قائلاً: “سيكون هناك بعض التعديلات على التشكيل، فكل من شارك فى المباريات الدولية لن يبدأ أمام ساسولو باستثناء ماتويدى”.

وأوضح مدرب يوفنتوس أن إيميرى سيكون أساسيًّا في المباراة، وسيخوض مباراته الأولى بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف المنقضى، بينما سيتواجد بيانيتش على مقاعد البدلاء، ولكنَّه لم يحسم مصير سامي خضيرة من المشاركة حتى الآن.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة مباشرةً وحصريًّا عبر فضائيّة “بي إن سبورت 4 HD”، ويعلق عليها علي محمد علي.