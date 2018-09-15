أليغري يتوقع أن يكسر كريستيانو رونالدو نحسه في مباراة يوفنتوس ضد ساسولو

توقع ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، أن يكسر مهاجمه كريستيانو رونالدو نحسه، ويسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد عندما يواجه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، غدًا الأحد.

ورغم أن يوفنتوس فاز بأول ثلاث مباريات ويتصدر الدوري بتسع نقاط، إلا أن رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، لم يهز الشباك منذ انتقاله قادمًا من ريال مدريد في يوليو/ تموز الماضي.

وقال أليغري للصحفيين: “في مبارياته الأولى سدد كريستيانو رونالدو كثيرًا ولم يهز الشباك. لكنه يعمل بشكل رائع وأعتقد أنه سيسجل أمام ساسولو غدًا”.

وتحدث أليغري عن صانع اللعب باولو ديبالا الذي جلس كبديل في آخر مباراتين، وقال: “هو لم يلعب لأني قمت ببعض التغييرات الخططية”.

وأضاف: “لا يوجد شك حول إمكانيات باولو، لكن نحن نبحث أيضًا عن التوازن. لو شارك هو ورونالدو وماريو مانزوكيتش فهذا سيحتاج إلى تضحيات كبيرة، وإلا سنعاني في الدفاع.

“باولو يجب أن يستعيد موقعه في التشكيلة الأساسية عن طريق العمل في الملعب. لا يوجد أي طريقة أخرى. عند توفر مثل هذه المواهب في التشكيلة يجب أن يجلس أحدهم في الخارج”.