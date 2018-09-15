نابولي قد يغيّر ملعبه إلى مكدونالدز

قد ينتهي الحال بنادي نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، باللعب في استاد “مكدونالدز آرينا”، حيث أشارت تقارير إلى أن النادي بصدد إبرام صفقة رعاية مع عملاق الوجبات السريعة الأمريكي.

ويسعى أوريليو دي لورنتييس رئيس نابولي، لبناء ملعب جديد، ويحتاج إلى أموال للمساعدة في تمويل هذا المشروع الضخم.

ويلعب النادي حاليًا في استاد سان باولو الذي يتسع إلى 55 ألف متفرج، لكنه لم يعد لائقًا بالنادي رغم التجديدات الأخيرة.

وذكرت صحيفة “كروناش دي نابولي” المحلية، أن مكدونالدز اقتربت من التوصل لاتفاق مع النادي بشأن بناء ملعب جديد مقابل حقوق تسمية الملعب باسم الشركة، التي ستتحمل تكلفة بناء الاستاد.

وكان أعضاء مجلس المدينة قد خططوا لإعادة تسمية الملعب بعد حقبة دييغو مارادونا، ولكنهم تراجعوا بعد معارضة شرسة من الكنيسة.

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، قبل أيام، إنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي للعبة السماح لناديه بخوض مبارياته في دوري أبطال أوروبا في مدينة باري هذا الموسم.

وأضاف دي لورينتيس، أنه سيدفع ثمن تأجير ألف حافلة لنقل الجماهير لمسافة 250 كيلومترًا إلى باري في كل مباراة، مكررًا انتقاده السابق لإدارة استاد سان باولو الذي يلعب به الفريق مبارياته المخصصة على أرضه والمملوك لمجلس المدينة.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “استاد نابولي بات يمثل كابوسًا. إنه استاد سيئ ويحد من قدرات نابولي على المستوى الدولي”.